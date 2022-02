Napoli, dalla sirena Partenope a Santa Luciella

Partenza dalla stazione della metropolitana Università, in piazza Bovio. Il sito è parte del circuito delle stazioni dell'arte, e è stata realizzata secondo il progetto dell'egiziano Karim Rashid, che ha scelto il tema della comunicazione. Ci dirigiamo verso la fontana di Spinacorona, nota anche come "fontana delle zizze". E' l'unico caso in cui possiamo ammirare la sirena Partenope, a Napoli, secondo l'iconografia della mitologia classica: metà donna e metà uccello rapace.

Da lì, raggiungiamo la Chiesa di San Filippo e Giacomo, Chiesa della seta, dove la lavorazione di questo prezioso materiale è attestata sin dal 1477, durante l'epoca aragonese.

Dopo la visita della chiesa, proseguiamo per uno dei vicoli "seminascosti" del centro storico, e andiamo dalla capuzzella di Santa Luciella, il famoso teschio con le orecchie, custodito nella chiesa omonima. La chiesa di Santa Luciella, fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e successivamente luogo di culto per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti, è affidata oggi all'associazione Respiriamo Arte, che ha permesso la sua riapertura, dopo un lungo periodo di inagibilità, a causa di problemi con un'infiltrazione d'acqua.

Raggiungiamo, infine, via San Gregorio Armeno, dove potremo ammirare i presepi e altre opere dell'artigianato napoletano.



POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà domenica 20 febbraio alle ore 16:00, prenotazione obbligatoria entro sabato 19 febbraio alle ore 13.

La visita si svolgerà con un minimo di partecipanti, il tour verrà confermato sabato 19 febbraio, in pomeriggio.

Per prenotare, inviare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 3492949722, oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com . Specificare nome, cognome e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona (escluso biglietto di ingresso alla Chiesa di San Filippo e Giacomo e alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai)

Costo del biglietto integrato per i due ingressi: 7 euro

Costo del biglietto dei due ingressi per i ragazzi dai 6 ai 18 anni e per gli studenti universitari: 6 euro

L'ingresso ai siti per i bambini da 0 a 6 anni è gratuito.



Appuntamento alle ore 16 alla fermata della metropolitana linea 1 UNIVERSITA', in Piazza Bovio.

Obbligatorio super green pass dai 12 anni in poi di età per l'accesso ai siti. Obbligatorio indossare la mascherina durante il tour (ffp2 per l'accesso ai siti al chiuso).