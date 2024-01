Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania propone il tour Napoli tra sacro e profano: dal Duomo ai Quartieri Spagnoli

A Napoli, è risaputo, sacro e profano si fondono e si confondono, e convivono condividendo uno spazio che è quello di un vicolo, di un presepe, o di un'edicola sacra.

Il sacro interviene nella vita quotidiana, e quindi il nostro principale patrono, San Gennaro, è colui al quale ci rivolgiamo per problemi quotidiani, anche di poca importanza. D'altronde, il profano spesso viene elevato da noi napoletani ad un livello sacro: ne è un esempio eclatante il culto di Maradona.

Molto spesso, però, accade che ciò che è radicato nella nostra cultura e che trova delle radici ben profonde nella nostra storia venga banalizzato e diventi uno stereotipo, che si può brevemente riassumere con l'idea di Napoli come la città "pizza e mandolino".

Durante il tour del centro antico e dei quartieri spagnoli parleremo del culto di San Gennaro, delle capuzzelle, del lotto, delle edicole sacre, del presepe napoletano e di Maradona. E vedremo per quale motivo i quartieri spagnoli, fino a qualche anno fa considerati luoghi pericolosi e da evitare, sono adesso così famosi e richiesti in tutto il mondo.



Durata del tour: tre ore

Costo del tour: 20 euro a persona

ragazzi da 8 a 15 anni: 10 euro a persona

I posti sono limitati

INFO E PRENOTAZIONI:

Appuntamento all'esterno del Duomo di Napoli, giovedì 4 gennaio, alle 15.

Prenotazione obbligatoria entro martedì 2 gennaio alle ore 23: inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare tramite sms o whatsapp il numero 3492949722

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data ai prenotati non più tardi di mercoledì 3 gennaio, in mattinata.



L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania