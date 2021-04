“LA NAPOLI REGALE: dal Maschio Angioino al Castel Dell’Ovo sulle tracce di nobili e sovrani”

Passeggiata guidata da piazza Del Municipio a Piazza Della Vittoria.



Siete davvero sicuri di conoscere Napoli? Piazza del Municipio la conosciamo tutti, ma quanti nel profondo? E la fontana del Nettuno? girovaga suo malgrado…dove è stata posta durante i secoli scorsi? Di questo e tanto altro si parlerà durante il tempo che trascorreremo insieme.

Chi non è mai passato davanti al castello simbolo della città? Di corsa oppure bloccati nel traffico, avrete immaginato come sia stato vivere nel Castel Nuovo; durante il tour descriveremo il monumento e racconteremo degli eventi storici che li hanno avuto luogo.

La Galleria Umberto I, il Teatro di San Carlo, il Palazzo Reale saranno tappe del nostro tour, continueremo lungo via Chiaia che ha una moltitudine di cose da raccontare anche se oggi ci è nota prevalentemente per i tanti negozi.

Concluderemo giungendo al Lungomare Caracciolo dal quale godremo della vista del Castel dell’Ovo, che secondo la leggenda è il luogo da dove tutto ciò che riguarda Napoli ebbe inizio – in tempo per godere delle luci del tramonto che salutano il golfo…

La durata del tour è di circa 2 ore

Appuntamento: Sabato 24 aprile - ore 17,30 presso la “FONTANA DI NETTUNO” – Piazza Municipio - Napoli.

Prenotazione obbligatoria al numero 3393156049 oppure via email info@guidesaroundnaples.com (attendere conferma della prenotazione).



Contributo di partecipazione: 10 euro a persona, 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratis per bambini al di sotto dei 6 anni.

Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti; nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid sono previsti piccoli gruppi e l'uso di radioline sanificate ed auricolari monouso inclusi nel costo del tour.

Obbligatorio indossare la mascherina.

In zona arancione non ci sono restrizioni alle visite guidate per i residenti in città, basta solo prenotarsi per tempo