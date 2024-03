Napoli Nascosta, Speciale Girolamini: tour esoterico nel centro antico con visita alla chiesa dei Girolamini

In occasione della riapertura di uno tra i gioielli del centro antico di Napoli, la chiesa dei Girolamini, detta anche domus Aurea, l'Associazione De Rebus Neapolis organizza il tour Napoli Nascosta Edizione Speciale in quanto la visita si concluderà proprio all' interno di questo antico tempio rimasto nascosto agli occhi di tutti per ben 10 anni.

La nostra passeggiata narrata partirà dal centro antico per scoprire per quale ragione, una vetusta chiesetta nasconde ancora in sé numerosi teschi che recano tracce di fori di proiettile. Scopriremo un antico codice e ci domanderemo quale messaggio criptato vuol comunicarci un'allegoria fluviale che segue col suo sguardo centenario i nostri passi su via San Sebastiano. Raggiungeremo poi un vero e proprio libro di pietra nelle cui pagine è nascosta la numerologia direttamente discendente dalla cabala esoterica alla quale attinse anche il principe Raimondo di Sangro per i suoi Arcana Arcanorum. Giunti nel cuore pulsante dell'antica Agorà troveremo le prove testimoniali degli antichi culti eleusini scoprendo in che modo venivano praticati e quanto fossero profondamente radicati nella Napoli ellenistica. Visiteremo la basilica di San Lorenzo Maggiore per conoscere la strana storia di una lapide sepolcrale e ci troveremo spiazzati dinanzi ad un messaggio inciso sulla pietra che è ancora oggi un rebus da decodificare.

Tappa finale e più emozionante dell'intero percorso sarà la chiesa dei Girolamini che rifulge oggi più di ieri di bellezza e misteri . Ne visiteremo l'interno immergendoci in un suggestione profonda durante la quale scopriremo l'ultimo avvincente segreto. Al termine della nostra visita scopriremo che Napoli, come la luna, possiede un'altra faccia oscura, quasi impenetrabile, nascosta.

Unica Data: Sabato 20 Aprile

Incontro alle ore 10:00

Il tour dura 2 ore

Luogo d’incontro: Napoli - al centro del cortile antistante la Basilicata di Santa Chiara.

Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli con

- Visita alla Cappella Pontano

- Breve Visita alla Basilica di San Lorenzo Maggiore

- Visita Completa Chiesa dei Girolamini

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia

• Supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

COSTI TOUR:

-Intero € 14

-Ridotto € 11 (9-15anni)

-Ridotto studenti € 12

(Dimostrare iscrizione all'Ateneo)

