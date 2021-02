Tour di Napoli in discesa: dal Petraio al lungomare

Secondo il DPCM del 14/01/2021 𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐚𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐞 all'aperto e nel rispetto delle norme anti-contagio, ma solo nel comune in cui si abita.



Continuiamo, quindi, con i tour in discesa esplorando i pendii delle numerose colline di Napoli. Questa volta vi porto in uno dei luoghi più romantici e pittoreschi della città: il Petraio una delle più belle gradinate di Napoli, con la sua atmosfera idillica fatta di panorami vista mare, architettura liberty, quiete di paese e gatti stesi al sole.



Appuntamento alla stazione "Morghen" della Funicolare di Montesanto (Vomero) per poi iniziare la nostra bellissima passeggiata in discesa tra balconi fioriti, splendide vedute e tante curiosità.

Giunti al corso Vittorio Emanuele, continueremo ad esplorare i vicoletti del quartiere Chiaia, percorrendo le spettacolari rampe Brancaccio che ci porteranno nel salotto più elegante della città, a due passi dallo scrigno di storia di piazza dei Martiri, per poi raggiungere piazza Vittoria.



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.



Contributo: 10€ adulti / Gratis per i bambini fino a 12 anni

Prenotazioni al +393483488440



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

Si consiglia scarpe comode