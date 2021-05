Napoli Est - La strada per la riqualificazione: Street art e Orti Sociali

TORNANO LE PASSEGGIATE CONSAPEVOLI IN PERIFERIA

Unitevi alla tribù di Napoli Urban Jungle e ricordate che tutti i nostri tour sono consigliati anche alle famiglie con bambini.



Itinierario

Il Parco dei Murales nato nel lontano 2005 nel Parco Merola di Ponticelli è stato il primo intervento di riqualificazione in un quartiere periferico di Napoli realizzato attraverso gigantesche opere di street art, che per la prima volta hanno permesso di ricoprire le facciate di interi edifici.

ll programma ha portato alla realizzazione di un Distretto della creatività urbana, promosso dall'amministrazione comunale ed affidato ad INWARD.

Il progetto, realizzato grazie alla partecipazione di diversi artisti provenienti da ogni parte d'Italia, ha coinvolto attivamente molte famiglie residenti nel parco, in particolare, i più giovani, tanto che il Leitmotiv delle opere realizzate è risultato essere il diritto all'infanzia, quel diritto spesso negato nei contesti di periferia.

Ponticelli, come tante, è una periferia complessa, ma non per questo senza voglia di riscatto.

Durante il tour i partecipanti potranno ammirare da vicino gli otto giganteschi murales e scoprire le storie che ognuna di esse racconta: dal diritto al gioco al diritto allo studio.

Parleremo della street art, delle sue origini statunitensi, del contesto nel quale nasce e si sviluppa a Napoli e di come è cambiata rispetto agli inizi.

La seconda parte del tour prevede la visita al Parco De Filippo dove è nato il primo Orto Urbano Sociale di Napoli a cura di #lilliputcentrodiurno. Avremo modo di conoscere la storia dell'orto raccontata dai protagonisti, pionieri di un progetto più volte premiato per l'impegno sociale e terapeutico.

Quando: Sabato 15 maggio ore 11.30

Dove: Stazione Circumvesuviana “Villa Visconti”

Durata: 1h 30 min circa

Costo 10€

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ⭐️

Prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3348034851 OPPURE 348.8968184 INDICANDO COGNOME E NUMERO DI PARTECIPANTI

Preghiamo i partecipanti di rispettare l’orario di inizio dell’evento.

Si ricorda che:

- nel rispetto del vigente dpcm è necessario mantenere il distanziamento tra ogni partecipante di 2 metri;

-Mascherina obbligatoria







