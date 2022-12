Napoli Esoterica, Speciale Natale!: nel centro storico tra alchimisti, culti misterici e demoni con sosta pizza

Un tour nel centro antico, attraversando l'atmosfera magica del Natale, in una Napoli esoterica, occulta, città di misteri e di leggende, alcune oscure e terrificanti. È con una guida esperta di esoterismo e segreti alchemici che vi sveleremo siti ricchi di mistero e carichi di simboli esoterici e di antichi culti, per poter assistere all'infinita lotta tra il BENE e il MALE.

I più bei monumenti, piazze e palazzi del centro storico di Napoli, formeranno una cornice incantevole a questo affascinante Tour, che ci porterà duemila anni indietro nel tempo. Un percorso coinvolgente, attraversando i Decumani, dove tutto diventa affascinante, dove le pietre parlano in ogni anfratto, ogni angolo ed ogni facciata di palazzo reca in sé una storia nascosta, un museo a cielo aperto. Per ascoltare le loro voci bisogna scrostare i sedimenti del tempo, quelli di una città in cui i millenni passati convivono con l’oggi tra una via e l’altra.

Il tour si snoderà in 11 tappe che attraverseranno i Decumani, dall’insula Gesuitica, scoprendo le origini del Demone nascosto nella guglia del Gesù Nuovo, Palazzo Sanseverino e il suo bugnato magico, passando per Cappella Sansevero con i segreti del Principe Raimondo De Sangro fino alla Chiesa di Santa Maria delle anime del purgatorio ad arco con il culto delle “capuzzelle” . Sarà penultima tappa il “ Palazzo del Diavolo” svelando quale oscura storia si cela dietro il suo enigmatico ed inquietante portone d’ingresso; ultima tappa "La Tomba di Dracula" dall'esterno del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, lì sveleremo i segreti del vampiro più famoso al mondo. I partecipanti saranno protagonisti del mistero in un percorso guidato nella magia dei Decumani in un itinerario che racconta la trasmutazione e gli enigmi del centro antico di Napoli. Alla conclusione del tour per chi volesse aderire ci sarà la possibilità di gustare una squisita pizza presso un affascinante e magica trattoria del centro.

Venerdì 23 Dicembre alle ore 10:30

Il tour dura 2,15 ore

Luogo d’incontro:

Piazza del Gesù Nuovo Napoli (Vicino l'obelisco lato edicola).

Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli con visita alla basilica di Santa Chiara, pizza presso una rinomata trattoria (su prenotazione).

COSTI TOUR

-Intero € 13

-Ridotto € 9 (7-13anni)

-Ridotto studenti € 11

(Dimostrare l'iscrizione all'Ateneo)

Il ticket prevede:

~Visita guidata con guida esperta di esoterismo.

~Visita basilica di Santa Chiara

PER CHI VOLESSE PRENOTARE

"PIZZA A PRANZO" in una rinomata pizzeria a due passi dal luogo di fine tour.

La prenotazione prevede:

?Tavolo riservato

?Menù Pizza a scelta tra (Margherita, Marinara, Bianca) + Fritturina napoletana + Birra o Bibita + Acqua minerale + Dolce= Euro 23 a Persona

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://www.derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/3_Napoli-Esoterica

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px)

PUNTO INFO: 3511258465

Scopri di più:

