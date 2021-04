Tour di Napoli in discesa: dal Moiariello alla Sanità

Appuntamento all'ingresso del Parco di Capodimonte (Porta Grande) alle 16:00, per poi procedere verso Salita Moiariello, un percorso panoramico semplicemente mozzafiato e poco conosciuto!

Vedremo la suggestiva Torre del Palasciano e parleremo della sua storia, dopodiché scenderemo nel cuore del Quartiere Sanità, vedremo dov'è nato Totò, il Principe della Risata Antonio De Curtis, ci fermeremo per una sosta golosa alla Mecca del Fiocco di Neve, la Pasticceria Poppella, entreremo nel magnifico Palazzo Dello Spagnuolo e concluderemo il nostro itinerario nel borgo dei Vergini, alle spalle di Piazza Cavour.



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.

Contributo: 10€ adulti / gratis fino a 10 anni / 5€ da 11 a 15 anni

Prenotazione obbligatoria

+393483488440



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

auricolare monouso e radioguida sanificata inclusi nel prezzo (2€ per i bambini fino a 10 anni che non pagano il tour)

Si consiglia scarpe comode