La Napoli degli orti: da via Foria al Paradisiello

Hai voglia di evadere dalla città per andare in campagna, ma il tempo a disposizione è troppo poco? Ecco la visita guidata alla scoperta di un piccolo paradiso vicino al centro città.

Partiamo dalla caserma Garibaldi, in via Foria, per andare ad esplorare il pendio della collina, tra scale e vicarielli.

Scopriremo palazzi nobiliari di via Foria e delle zone limitrofe, apprenderemo la storia delle chiese della zona, fino a raggiungere il vico Paradisiello. Lì, dopo averlo percorso fino in cima, potrai riposarti in uno splendido orto, tra alberi di mandarini e limoni. Potrai anche, se vorrai, raccoglierli e acquistarli a un prezzo scontatissimo, insieme ad altri prodotti a km zero.

Dalla strada larga ai vicoletti, dai palazzi alle masserie, vieni a scoprire il Paradisiello in città!



Appuntamento mercoledì 2 marzo alle ore 15 all'esterno della Caserma Garibaldi, in via Foria 90.

Durata del percorso: 2 ore circa

Contributo per il tour: 10 euro a persona

Obbligatorio indossare la mascherina durante il percorso.

Prenotazione obbligatoria entro martedì 1 marzo alle ore 13 tramite email all'indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722.

L'itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

POSTI LIMITATI!