Napoli da valorizzare: c'era una volta il Real Passeggio di Chiaia

"É senza dubbio la più bella e aristocratica passeggiata del mondo" scrisse Alexandre Dumas.

Oggi si chiama Villa Comunale, ma nei secoli scorsi il suo nome era Villa Reale o Real Passeggio di Chiaia ed è stato uno dei giardini più prestigiosi d'Europa.

10 ettari con 18.000 piante, 50 statue, 8 fontane e una Cassa Armonica che tra il Settecento e l'Ottocento diventarono il luogo prediletto dalla nobiltà per gli incontri romantici e ancora oggi conserva la funzione di rifugio per giovani innamorati.

Ma la Villa Reale offre molto di più: la storia di una Napoli diversa, in cui il cemento non aveva ancora modificato l'ambiente naturale, la storia di grandi personaggi della nostra città, miti, leggende, opere d'arte e soprattutto il più importante centro di ricerca per la biologia marina in Europa: la stazione zoologica Anton Dohrn, il più antico acquario d'Europa nonché eccellenza scientifica sconosciuta ai più.

Scopriamo insieme la ricchezza storico-artistica del giardino romantico e le trasformazioni che hanno portato alla scomparsa dell'ampia spiaggia di Napoli con la colmata a mare di via Caracciolo.



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.



𝐀𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎.



Costo: 10€ adulti / 5€ ragazzi da 11 a 17 anni / gratis per i bimbi fino a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria al +393483488440

Misure AntiCovid19:

- gruppo piccolo (posti limitati)

- mascherina

- gel disinfettante

- distanziamento di 1m.

Si consiglia scarpe comode

