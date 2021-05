Napoli da valorizzare: da Porta Nolana a Porta Capuana

Ci sono zone della nostra città che sono comunemente percepite come zone d’ombra a cui si teme di accedere, eppure queste sono le zone che hanno più bisogno di essere valorizzate, integrate ed aperte alla cultura, riscoprendo le straordinarie ricchezze storiche e artistiche di cui molti napoletani, soprattutto residenti, non sono consapevoli.

Il tour inizierà a Porta Nolana, una delle antiche porte della città, per poi proseguire verso via Forcella, con il famoso cippo millenario e il teatro Trianon, scopriremo il patrimonio artistico-culturale della Vicaria, il murales di San Gennaro di Jorit, per poi proseguire lungo via Duomo dove

si trova un sito archeologico semi-ignoto: il Carminiello ai Mannesi. Svoltando lungo la parte orientale di via Tribunali, ammireremo piazza Riario Sforza con la guglia di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia che conserva il celebre dipinto di Caravaggio, l’Archivio Storico del Banco di Napoli, il Castel Capuano e infine concluderemo a Porta Capuana.



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania con il patrocinio del Comune di Napoli per il Maggio Dei Monumenti



Contributo: 10€ adulti / Gratis per i bambini fino a 10 anni / 5€ per i ragazzi da 11 a 15 anni



𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈

al +393483488440



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m

Auricolari monouso e radioguida sanificata inclusi nel prezzo (2€ per i bambini che non pagano il tour)

Si consiglia scarpe comode