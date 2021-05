Napoli Chic: i gioielli di Chiaia e il suo Real Passeggio

"Napule è mille culure" cantava il nostro Pino Daniele...

La nostra città è un mosaico di ambienti diversi, per questo per conoscerla davvero bisogna esplorarli uno ad uno: questa è la volta di uno dei quartieri più eleganti, la splendida Chiaia!

Non solo un luogo dello shopping e della movida napoletana, ma anche un quartiere ricco di arte e di storia tutto da esplorare.

Appuntamento al Ponte di Chiaia, per poi procedere verso via Filangieri, dove ammireremo la magnifica scala ellittica di Palazzo Mannajuolo, recentemente omaggiata nel film di Ferzan Özpetek "Napoli Velata". Dopodiché continueremo la nostra passeggiata lungo via Dei Mille, con le sue boutiques d'alta moda e le sue architetture in stile liberty. Ci soffermeremo sulla Chiesa Anglicana di via S.Pasquale, in stile neogotico, per poi attraversare la Villa Comunale, chiamata "Real Passeggio di Chiaia" in età borbonica, dove apprezzeremo la Cassa Armonica di Enrico Alvino, le splendide fontane, le statue degli uomini illustri della nostra città e scopriremo la storia di Anton Dohrn, il tedesco che ha fondato a Napoli l'acquario più antico d'Italia.

Il percorso si concluderà a piazza Vittoria.

Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.



Dove: Ponte di Via Chiaia

Quando: sabato 15 maggio ore 10:00

Contributo: 10€ adulti / 5€ ragazzi da 11 a 17 anni / gratis per i bimbi fino a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria al +393483488440



Misure AntiCovid19:

- gruppo piccolo (posti limitati)

- mascherina

- gel disinfettante

- distanziamento di 1m.

Si consiglia scarpe comode