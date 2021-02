Napoli al femminile: un tour delle donne, per le donne e sulle donne

Un tour delle donne, per le donne e sulle donne: ecco la proposta di Tessere Napoletane per domenica 7 marzo.

Napoli, si sa, ha un'anima femminile a partire dalla sua mitica fondatrice Parthenope passando per le dame, regine, sciantose ed eroine che hanno lasciato un segno nella storia della città. La passeggiata avrà inizio dal Maschio Angioino, simbolo dell'incompiuta unione tra Alfonso d'Aragona e la sua amata, per proseguire verso piazza Trieste e Trento e Piazza Plebiscito, teatro degli amori di Palazzo Reale. Proseguiremo poi lungo via Chiaia seguendo le orme delle donne "perdute", delle martiri della rivoluzione e delle menti geniali, che tanta strada hanno fatto per emanciparsi in un mondo di uomini, fino ad arrivare a Piazza dei Martiri sulle le tracce di Lady Hamilton e Lucia Migliaccio. Ed infine arriveremo a Piazza Vittoria per concludere dove tutto ha avuto inizio!!

Appuntamento: ore 10,30 presso il Portale di ingresso del Castel Nuovo.

Durata del tour: circa 2 ore

Prenotazione obbligatoria tramite whatsApp al numero 3393156049 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).



Contributo di partecipazione: 10 euro a persona, 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratis per bambini al di sotto dei 6 anni.

Il tour si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti; nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid sono previsti piccoli gruppi e l'uso di radioline sanificate ed auricolari monouso inclusi nel costo del tour.

Obbligatorio indossare la mascherina.

Ricordiamo che in zona arancione non ci sono restrizioni alle visite guidate per i residenti in città, basta solo prenotarsi per tempo