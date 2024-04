Museo Capodimonte, Arte e Natura

Esplora l'eleganza e la grandiosità dell'arte e della natura nel cuore di Napoli con una visita al magnifico Parco di Capodimonte. Immergiti in un viaggio attraverso secoli di storia mentre passeggi tra gli alberi secolari e gli incantevoli giardini paesaggistici, risalenti al XVIII secolo.



Scopri le meraviglie dell'arte con una visita al secondo piano del Museo di Capodimonte, dove è custodita una preziosa collezione. La Galleria offre una panoramica della storia dell'arte a Napoli e nel Mezzogiorno. Attraverso sei secoli di storia, testimonia il dominio di vari regni e dinastie, inclusi i Borbone. Il percorso presenta opere principalmente di artisti attivi nel regno come opere dei maestri come Ribera, Giordano, Preti e Solimena.



Ammira opere di artisti italiani e internazionali, che spaziano dal Rinascimento al Barocco. Senti la magia dell'arte prendere vita di fronte ai tuoi occhi mentre ti immergi nelle opere dei maestri.



Concediti una pausa tra la bellezza e la tranquillità dei vasti giardini all'italiana, dove potrai rilassarti ammirando panorami mozzafiato sulla città di Napoli e sul Golfo di Napoli. Lasciati avvolgere dalla serenità e dalla maestosità di questo luogo unico, dove storia, arte e natura si fondono armoniosamente.

Data: domenica 5 maggio

Orario di Inizio: 10:30

Punto di Incontro: Ingresso Museo Capodimonte

Contributo: adulti 14,50€ - bambini 6\12 anni 4€ - ragazzi 13\17 anni 6€ - under 5 gratis

ll Contributo comprende:

Visita Guidata 2° piano del Museo di Capodimonte e Parco Reale

aperipicnic

radioguida

IspiraMente: e-mail preparatoria per arricchire la tua esperienza

Gadget ricordo



Sia che tu sia un appassionato d'arte, un amante della natura o semplicemente in cerca di un rifugio di pace e bellezza, una visita al Parco di Capodimonte sarà un'esperienza indimenticabile che ti lascerà con ricordi preziosi da custodire per sempre.



Cellulare 3663191005

Mail partenopexperience@gmail.com