Tour al Museo Archeologico di Napoli con visita alla mostra "Thalassa"

Tour guidato alla scoperta del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Collezione Farnese, Mosaici, Salone della Meridiana e altro.

Vedrete gli affreschi e i mosaici di epoca romana, riportati alla luce con la scoperta di Pompei, Ercolano, Stabia, Oplontis e le antiche città all'ombra del Vesuvio, distrutte dall'eruzione del 79 d.C., e le statue romane appartenenti alla collezione dei Farnese, ereditata da Carlo di Borbone.

Vedremo, inoltre, Thalassa, la mostra dei tesori sommersi del Mediterraneo, ancora al museo solo fino al 31 agosto.



Appuntamento: venerdì 28 agosto alle ore 13e45, all'ingresso del Museo Archeologico Nazionale MANN.

Massimo 15 partecipanti, per rispettare le linee guida del Museo Archeologico (norme anti-contagio).

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 agosto alle ore 23. Per prenotare, inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro (biglietto di ingresso al MANN escluso)

POSTI LIMITATI - MASCHERINA OBBLIGATORIA

Durante il tour, sarà necessario rispettare le norme di distanziamento anti-contagio.

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida abilitata della Regione Campania

Per le tariffe del biglietto di ingresso al Museo Archeologico, si rimanda al seguente link:

https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=products&snappTemplate=template3&catalogid=A144565F-4D44-2545-1282-016BC10D6483〈=it



Ricordiamo che è l'ultimo tour dedicato anche a Thalassa - i tesori sommersi, in mostra al Museo Archeologico fino al 31 agosto 2020.