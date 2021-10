Al monte Faito in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Evento organizzato da Claudio Caccavale per i Cicloverdi Fiab Napoli



DIFFICOLTÀ: **** alta (solo bici) *** media (bici+auto)

TIPO DI BICI: tutti i tipi (sconsigliata la bdc sulla salita della Quisisana)

GUIDA: Claudio Caccavale (cell. 329/7023520, email clambfr@libero.it)



APPUNTAMENTI

- per chi parte in bici da Napoli: ritrovo ore 8.15 piazza Garibaldi davanti all’hotel Terminus, partenza alle 8.30 precise e arrivo a Castellammare per le 10.00;

- per chi arriva con l’auto o il treno: ore 10.00 presso presso la Villa Comunale di Castellammare.



COME ARRIVARE E RITROVO

- SOLO BICI: da Napoli si percorre la Statale 18 attraversando nell’ordine S.Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata; poco prima di Pompei si devia verso Castellammare dove ci raggrupperemo presso la Villa Comunale con chi sarà arrivato con altri mezzi (31km)

- AUTO+BICI: ritrovo alle 10.00 presso la Villa Comunale di Castellammare.

- TRENO+BICI: Trenitalia non dispone di treni con trasporto bici fino a Castellammare ma si può scendere in una delle stazioni limitrofe (Torre Annunziata, Pompei); in alternativa si può provare con la Circumvesuviana, la quale di norma non consente le bici a bordo ma i cui controllori spesso chiudono un occhio, in ogni caso a proprio rischio.



Dopo esserci riforniti d’acqua presso le ottime fontanine stabiesi inizieremo a salire verso la Reggia di Quisisana, posta all’inizio della salita vera e propria sul versante nord (15 km circa) al termine della quale ci ritroveremo nel piazzale a quota 1000 da cui potremo gode-re un magnifico panorama su tutto il golfo e consumare il nostro meritato pranzo al sacco o rifocillarci presso il bar, mentre i più ardimentosi potranno proseguire la salita verso il Santuario di S.Michele Arcangelo nell’area delle antenne radiotelevisive. Dopo pranzo inizieremo la discesa(*) su asfalto passando per Moiano, Ticciano, Preazzano e Arola (la cosiddetta "Via dei Casali") fino a Seiano/Vico Equense, dove chi vorrà fermarsi potrà prendere (sempre a proprio rischio!) la Circumvesuviana mentre gli altri proseguiranno per la costiera che li riporterà a Castellammare e quindi a Napoli.



(*) Chi volesse può in alternativa scendere per Patierno e Massaquano, strada più breve ma generalmente più trafficata.



DISTANZA TOTALE: 100 km circa (solo bici), 40 km (bici+auto o treno)



