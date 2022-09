Il Moiariello, da Foria a Capodimonte: c'è chi scende e c'è chi sale

Tour alla scoperta della Salita del Moiariello, la "Posillipo dei poveri".

La collina che sale verso Capodimonte in passato era occupata da boschi e campagne, masserie e orti.

Del passato agricolo oggi è rimasto ben poco, ne resta traccia nel nome "Moiariello", che deriva da "moio" o "moggio", antica unità di misura agraria che corrisponde a un terzo di ettaro.

La salita, dove hanno abitato medici e scienziati, offre spunti panoramici e spunti per raccontare la storia della città.

Partendo dalla Caserma Garibaldi, in via Foria, raggiungeremo Capodimonte, attraverso la salita Montagnola e poi attraverso le rampe Ottavio Morisani. Vedremo, dall'esterno, la Torre del Palasciano, che un tempo fu residenza del fondatore della Croce Rossa, l'Osservatorio Astronomico, voluto da Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat durante il decennio francese, e tanti altri edifici storici.

Il fascino dei luoghi del passato ci accompagnerà per tutto il percorso. Al ritorno, scenderemo attraverso i gradini fino a via Foria.



Appuntamento sabato 1 ottobre alle ore 10e30 all'esterno della Caserma Garibaldi, in via Foria 90.

Durata del percorso: 2 ore circa

Contributo per il tour: 10 euro a persona



Prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 settembre alle 23 tramite email all'indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722.

L'itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Si consiglia di indossare scarpe comode.