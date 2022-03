Il mare (non) bagna Napoli: Borgo Orefici e zona Mercato

“(...) La sezione Mercato? Ah, già: quella storica, dove Masaniello ha fatto la rivoluzione, dove hanno tagliato il capo a Corradino di Svevia; sì, sì, ne hanno parlato drammaturghi e poeti. Se ne traversa un lembo, venendo in carrozza, dalla Ferrovia, ma si esce subito alla Marina. Al diavolo la poesia e il dramma! In sezione Mercato, niuna strada è pulita; pare che da anni non ci passi mai lo spazzino; ed è forse la sporcizia di un giorno. (…)” (Matilde Serao, “Il ventre di Napoli”)

Vi porteremo nel borgo Orefici e nel quartiere Mercato, con un percorso a doppia voce: guida di Erika Chiappinelli, letture di brani e poesie da parte di Gianni Caputo.

Sapete che proprio qui si trova la chiesa più antica di Napoli? San Giovanni a Mare, perché, all'epoca della sua costruzione, il mare ne lambiva quasi le mura. E oggi?

Napoli è bagnata dal mare, ma la sua linea di costa ne ha sofferto il progressivo distacco, dovuto spesso alle scelte urbanistiche.

Scopriremo i segreti dell'orologio della chiesa di Sant'Eligio, del crocifisso della Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore, e le opere dei maestri orafi della zona.

Ci addentreremo nei vicoletti del Lavinaio, sventrato completamente nel periodo del Risanamento.



Parteciperà all'evento l'attore Gianni Caputo, che ci accompagnerà nel percorso con la lettura e l'interpretazione di alcuni brani letterari e poesie degli autori che nel corso dei secoli hanno voluto rendere omaggio a questi luoghi.

POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà sabato 12 marzo (data indicativa, da confermare) alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro giovedì 10 marzo alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 tramite sms o whatsapp, oppure inviare e-mail all'indirizzo erika83e@gmail.com e indicare numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona

Appuntamento sabato 12 marzo alle ore 10:00 in piazza del Carmine.

Obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento durante il tour.

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Durata dell'evento: 2 ore e 30