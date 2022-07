Dal Macellum al porto dell’antica Pozzuoli con aperitivo al tramonto

Il mare, culla del nostro spirito.

Durante questo evento, selezionato tra i vincitori del concorso europeo European Maritime Day In My Country, compiremo un viaggio nel tempo per scoprire i fasti dell’antica Puteoli, l’odierna Pozzuoli, attraverso il Macellum, ossia il mercato romano, la darsena dei pescatori ai piedi della rocca del Rione Terra e il porto.

Sarà un tour alla scoperta della storia, delle tradizioni, e degli aspetti scientifici di un territorio che per effetto del bradisismo è sempre mutevole.

L’esperienza sarà impreziosita da un gustoso aperitivo finale a base di vino Falanghina dei Campi Flegrei.



https://postiepasti.com/event/30-luglio-pozzuoli-e-il-mare-con-aperitivo/