Passeggiando con l'Amica Geniale

Domenica 8 Novembre, l'associazione Insolitaguida propone un tour dedicato agli amanti del romanzo che ha scalato le classifiche di tutto il mondo: l’Amica Geniale.

In attesa dell’uscita in tv della nuova stagione, le guide porteranno i visitatori a spasso tra i luoghi del set delle prime stagioni della serie tv tratta dalla penna di Elena Ferrante: partenza da Piazza Municipio, passando per Piazza del Plebiscito, dove Lila e Lenù s’imbattono per la prima volta nella “Napoli per bene”, fino al luogo più ricorrente della vita da adulta di Lila: Piazza dei Martiri, dove suo marito aveva creato il calzaturificio di successo.

Ripercorrendo l’evolversi di questa tormentata storia d’amicizia, passeggiando tra le zone più belle della città; per rendere la passeggiata più interessante verranno svelate e raccontate tutte le curiosità e gli aneddoti legati alla figura di questa scrittrice di successo, tanto enigmatica quanto amata dai suoi lettori e telespettatori.



Per prendere parte all’evento a numero chiuso e nel rispetto di tutte le normative anti-covid, occorre prenotarsi ed è possibile farlo telefonicamente allo 081 1925 6964, tramite l'app per smartphone e tablet Insolitaguida Napoli oppure tramite il sito istituzionale dell'associazione www.insolitaguida.it