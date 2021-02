Tour alla scoperta del lungomare di Napoli

-ALLA SCOPERTA DEL LUNGOMARE DI NAPOLI



Per il 7 febbraio, Morosofi Unusual Guided Tours propone un tour speciale.

Voglio farvi conoscere meglio una zona della città che tutti credono di conoscere a menadito anche se non è così.

Partiremo da piazza Trieste e Trento, dove ci tratterremo un pochino perché, forse non ve ne sarete resi conto, ma è circondata dalla storia. Il Teatro San Carlo, Palazzo Zapata, la chiesa di San Ferdinando, la fontana del carciofo e tanto altro. Poi ci sposteremo a PIazza del Plebiscito per poi salire su a Pizzofalcone, dove la storia della città ebbe inizio.



Avremo modo di scendere sul lungomare attraverso le rampe Lamont Young e ammirare un panorama mozzafiato. Sarà una passeggiata alla scoperta della storia della città e dei suoi protagonisti, dalla fondazione alla seconda guerra mondiale, dalla mitologica Partenope al discusso sindaco Achille Lauro.



Il costo del tour è di 10€ auricolari inclusi (non sono previsti ingressi)

Per info e prenotazioni 3498831295

Obbligo di mascherina 😷

Appuntamento ore 10.00 a piazza Trieste e Trento