Lumina Mentis: esoterismo ed alchimia. Arcani luoghi della Napoli settecentesca

Un affascinante viaggio a ritroso nel tempo tra sacro e profano, fede e dottrine ermetiche che hanno alimentato movimenti di pensiero e la costituzione di cenacoli illuministici nella Napoli del ‘700. Ci addentreremo nella zona densa di storia e mistero considerata da secoli magica per eccellenza tra i decumani e cardini, chiese e palazzi punti di incontro tra illuminati e antiche sedi di cenacoli illuministici nonché dimore di personaggi illustri dell’Illuminismo del XVIII sec. quali: Cagliostro, Raimondo Di Sangro, Luigi D’Aquino, Domenico Cirillo, Goethe, Filangieri sui quali ampiamente ci soffermeremo. Spiegheremo:

la concezione Ippodamea di polis secondo la scuola ermetico-pitagorica dell’antica Neapolis.

Il concetto della Camera Caritatis.

Alcune enigmatiche simbologie racchiuse all’interno della basilica di San Domenico Maggiore.

I tre punti energetici che intersecano i decumani ed i monumenti ad essa associati. L’antico culto di Priapo.

Le similitudini esoteriche tra Praga e Napoli. Illustrando le stesse con l’ausilio di un tablet.



Appuntamento:

ore 10:30 davanti pasticceria Scaturchio in Piazza San Domenico Maggiore.

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il: 17/11/2022

contattando esclusivamente i seguenti recapiti: Cellulare/Whatsapp 3512223082

In ambedue i casi rilasciare il proprio recapito di cell, nominativo, il numero di partecipanti e la data dell’evento a cui si intende partecipare.

Durata tour 2 ore



Contributo organizzativo a partecipante

€ 10 comprensivo di audioguide

L’evento si svolgerà con la presenza minima di 25 partecipanti

In collaborazione con Joshua Travel&Events