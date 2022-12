Alla scoperta del liberty napoletano con i Cicloverdi Fiab Napoli: la ciclopasseggiata, inserita nel calendario del Festival delle scale di Napoli a cura del Coordinamento Scale di Napoli, con il quale Fiab Napoli Cicloverdi spesso collabora soprattutto per la rivalutazione dei percorsi pedonali e la promozione della mobilità sostenibile e attiva, prevede un percorso per conoscere i principali episodi architettonici della cultura del Liberty napoletano tra il Vomero e Chiaia.

Dopo una breve salita fino a San Martino si percorreranno poi Via Scarlatti via Solimena via Luca Giordano via Cimarosa via Palizzi. Bici in spalla per la scala del del Petraio (non molti gradini) Corso V. Emanuele Parco Margherita Piazza Amedeo Via de' Mille. Si raccomandano scarpe comode per scendere i gradini del Petraio e bici muscolare se venite con l'e-bike dovrete fruire della funicolare dal Petraio al Corso V. Emanuele.

Appuntamento il 17 dicembre ore 9,30 in piazza Fuga partenza (inderogabile 9,45).

La partecipazione è con bici propria ed è di bassa/media difficoltà Venire con lucchetto per legare la bici.

Guida Teresa Dandolo 3387523019

Vi ricordiamo che aderendo a FIAB Napoli Cicloverdi sarete protetti dall'Assicurazione RC (anche per e-bike) ogni volta che salirete in sella della bici tutto il giorno e in tutta Europa e ci aiuterete ad ottenere una migliore qualita? della vita nella nostra citta? con più rispetto e maggiore sicurezza per i ciclisti. Potrete tesserarvi per l'anno 2023 durante l'evento oppure cliccando a questo link:

https://www.cicloverdi.it/negozio/

Queste le quote: Tessera ordinaria comprensiva di abbonamento alla rivista specializzata BC € 33,00; Tessera ordinaria senza rivista € 27;Tessera per familiare convivente € 20,00 ; Tessera per studente non lavoratore (fino a 26 anni) € 20,00 Tessera per figli minori di anni 14 € 10.00.

Il programma completo del festival delle scale è scaricabile a questo link

https://drive.google.com/.../1bRd5S29uunlWA8QgeLiNat.../view