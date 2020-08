Tour in Kayak a Posillipo la notte di Ferragosto

Sabato 15 agosto, nella notte di Ferragosto, Vivere Napoli e GrandeNapoli propongono uno straordinario tour in kayak, un’esperienza indimenticabile che a contatto con la natura, consentirà di ammirare la città da un insolito punto di vista, scoprendo una realtà che è possibile contemplare solo dal mare.



Accompagnati da un’esperta guida escursionistica e circondati dalla luce della luna, si partirà sui kayak dal molo antistante Giuseppone a Mare in direzione di Palazzo Donn’Anna. Durante il percorso si potranno ammirare ville ricche di storia e leggende misteriose, custodi di segreti tramandati di secolo in secolo, da Villa Volpicelli alla Villa del Barone di Karnapp a Villa Lauro a Villa Rocca Romana, tutte costruite sulla Collina di Posillipo, dove i greci, fondata Partenope, si recavano per ricercare, grazie ai meravigliosi panorami, una tregua dai dolori della vita.

Durante il percorso di ritorno, è prevista una sosta sulla spiaggetta antistante Villa Lauro, una delle dimore napoletane più belle e misteriose.

Gli organizzatori consigliamo di portare un telo e, chi vuole, può portare con sé snack e da bere.

INFO:

In dotazione agli ospiti: canoa, pagaie, giubbotto salvagente e borsa impermeabile per gli oggetti personali.

Abbigliamento: è consigliabile indossare il costume, o portare un eventuale ricambio, la struttura è dotata di spogliatoi.

In caso di alta marea o condizioni climatiche avverse il percorso potrebbe subire variazioni o cancellazione.

Appuntamento 20 minuti prima del turno davanti a Giuseppone a Mare

Turno sabato 15 AGOSTO: ore 20.00

Costo: 25 euro

Per questo evento la prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e Prenotazioni

Telefono: 366 781 40 22 Francesco

Email: prenotazioni@viverenapoli.com