L'isola che non c'è: viaggio nel Medioevo tra templari, misteri e luoghi sacri con sosta limonata fresca

In occasione dei festeggiamenti che ogni anno, il 16 luglio, la città di Napoli tributa alla santissima Vergine del Carmelo, la De Rebus Neapolis organizza un tour nel quale il sacro cammina di fianco al profano per scoprire che sono entrambi l'altra faccia della medesima medaglia.

Il tour comincerà in piazza del Carmine dove scopriremo che proprio in questo luogo ebbe inizio il lungo e sanguinario regno Angioino che fu costruito sul sangue del giovane e ingenuo Corradino di Svevia. Ma non fu l'unico a perdere la vita in quella che, fino ai tempi della repubblica partenopea era divenuta a tutti gli effetti la piazza del boia. Ne sa qualcosa Masaniello, ricordato insieme ai suoi compagni di rivolta in un'epigrafe custodita all'interno della basilica del Carmine maggiore ed è proprio visitandola che scopriremo l'immagine prodigiosa della Madonna bruna ed il crocifisso miracoloso. Ammireremo le opere del più prolifico pittore del seicento napoletano e scopriremo che, anche in un luogo sacro può celarsi una storia dalle tinte noir.

Ci sposteremo poi presso la chiesa di Sant'Eligio, direttamente collegata all'ordine templare, e ci troveremo a scoprire che, il campanile della secolare chiesa è stato testimone nei secoli di Fini cruente e terribili condanne a morte, talora sostenute dal braccio secolare della giustizia. Lo stesso orologio, fu testimone di un episodio increscioso quanto terribile e, a ricordo di questo sono ancora presenti muti, due volti, uno maschile ed uno femminile, ad eterna memoria di quanto avvenuto.

A pochi passi da questo antico tempio troveremo l'antichissima chiesa di San Giovanni a Mare, preziosa testimonianza di architettura romanica fondata dai benedettini nel XII secolo e divenuta in seguito luogo privilegiato di accoglienza per i cavalieri templari di ritorno dalla Terra Santa. Numerose sono ancora le tracce ed i simboli nascosti all'interno di essa riconducibili direttamente ai crociati dell'ordine degli ospitalieri di San Giovanni e da loro stessi sapientemente occultati perché in grado di metterne a rischio la vita ed è, proprio in questo luogo che, nel 1294 giunse Jacques De La Molay, gran maestro dell'ordine templare che in punto di morte lanciò un'atroce maledizione realmente avveratasi. In questo luogo incontreremo anche una fedele riproduzione della "Marianna di Napoli" simbolo della città stessa, sirena e patrona. Luogo di culto dunque ma anche luogo di rituali magici e dionisiaci che ogni anno si svolgevano durante la notte di San Giovanni, il 23 giugno quando, uomini e donne, entrando in mare nudi chiedevano il dono della fertilità a Priapo e Partenope. Una breve passeggiata ci condurrà, attraverso il borgo orefici, dove, fin dal medioevo si riunirono in corporazione i migliori cesellatori e maestri orafi del regno, pregno di storia e di misteri. Sarà tappa finale "L'isola che non c'è" La chiesa di Santa Maria di Portosalvo. Capolavoro assoluto in stile rococò, nata per volontà di un marinaio, Bernardino Belladonna, che fece voto alla Vergine per avergli reso salva la vita tra i flutti tempestosi. Uno scrigno di bellezza, che un tempo, si ergeva preziosa, come perla nel mare. Resterete impressionati dai capolavori custoditi in questo piccolo gioiello e potrete finalmente conoscere le storie suggestive e talvolta da brivido che la circondano. Concluderemo con un aperitivo rinfrescante nel luogo dove sorgeva l'antico molo oggi Piazza Bovio. Il nostro sarà un percorso immersivo nel quale, abbandonando per qualche ora la modernità che ci circonda, ci addentreremo nella storia per sfogliare ogni singola pagina di questi "libri di pietra" ansiosi di ascoltare ciascuna delle verità e dei ricordi di cui ogni singola parete ancora trasuda.

