InCanto di Napoli: Dentro la Collina Sacra, luce all'Anticaglia

L’Associazione locus iste Luoghi e Memoria Aps propone una visita speciale che dall’altura di Caponapoli, scivolando nel grembo dell’Anticaglia, disvelerà attraversando palazzi superbi, umili case, larghi e chiostri, il decumano “umano”. Un fazzoletto di strade dove ogni singola pietra racconta il passato e dove scopriremo il fervore di un luogo di cura dell’anima e del corpo. Ogni storia lascerà traccia nei labirinti della vostra memoria e l’effluvio di luce sarà nuova nascita per un passato dal fascino disperato che prova con forza a riemergere.



Cosa vedremo: Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli (interno), Chiostro del convento di Santa Maria Regina Coeli (interno), Largo Santa Maria delle Grazie e Capo del Trivio, Atrio delle Trentatrè in Santa Maria in Gerusalemme (interno), Palazzo misterioso, Palazzo Caracciolo di Avellino. Nel corso della visita è prevista una pausa caffè per salutare il nuovo anno insieme.



Prenotazioni: 3472374210 oppure locusisteinfo@gmail.com



Le informazioni complete di tutte le visite guidate sono sul sito www.locusisteblog.wordpress.com