Tour in maschera a tema "Napoletanità" al centro storico

Napoletani, diamo libero sfogo alla nostra creatività!

Quest'anno gli eventi di Carnevale sono sospesi, ma una passeggiata in MASCHER(in)A é ancora consentita.

L'idea é quella di celebrare la cultura napoletana attraverso i suoi simboli, dai personaggi più iconici come Maradona e Pino Daniele alle figure più folkloristiche del passato e del presente, come il munaciello, pulcinella, lo scartellato, o' pazzariello e tutto quello che vi viene in mente a tema "napoletanità".

Ma questo é solo il dress-code!

Per la visita guidata andiamo sul classico: una passeggiata per il centro storico a partire da piazza Dante, passando per via Tribunali, il decumano maggiore, via San Gregorio Armeno e Spaccanapoli, per scoprire o approfondire con un pizzico di storia e tante curiosità il grande valore dei nostri luoghi più cari.

Perché su Napoli, si sa, non si finisce mai di imparare!

APPUNTAMENTO:

sabato 13 febbraioore 10.00 a Piazza Dante

mascherina obbligatoria

maschera/travestimento a tema (gradito ma non obbligatorio!)

Gruppo piccolo a posti limitati

Prenotazione obbligatoria al numero

3483488440

Visita guidata con Guida abilitata della Regione Campania

contributo di 10€ a persona (bambini gratis fino a 10 anni)