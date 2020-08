Tour in Kayak a Posillipo con la Luna Piena

Venerdì 28, Sabato 29 e domenica 30 agosto e mercoledì 2 settembre saranno notti di luna piena. Per l'occasione GrandeNapoli e Vivere Napoli promuovono un suggestivo tour in kayak serale con aperitivo in spiaggia. Un’esperienza indimenticabile che a contatto con la natura, consentirà di ammirare la città da un insolito punto di vista, scoprendo una realtà che è possibile contemplare solo dal mare.

Accompagnati da un’esperta guida escursionistica e circondati dalla luce della luna, si partirà sui kayak dal molo antistante Giuseppone a Mare in direzione di Palazzo Donn’Anna. Durante il percorso si potranno ammirare ville ricche di storia e leggende misteriose, custodi di segreti tramandati di secolo in secolo, da Villa Volpicelli alla Villa del Barone di Karnapp a Villa Lauro a Villa Rocca Romana, tutte costruite sulla Collina di Posillipo, dove i greci, fondata Partenope, si recavano per ricercare, grazie ai meravigliosi panorami, una tregua dai dolori della vita.

Durante il percorso di ritorno, in programma una sosta sulla spiaggetta antistante Villa Lauro, una delle dimore napoletane più belle e misteriose, dove verrà servito un aperitivo.

Dettagli dell’evento

Visita guidata + aperitivo

Appuntamento 15 minuti prima del turno prescelto davanti a Giuseppone a Mare

Turno venerdì 28: ore 19.00

Turno sabato 29: ore 19.00

Turno domenica 30: ore 19.00

Turno Mercoledì 2: ore 19.00

Costo: 25 euro

La prenotazione è obbligatoria.

Per prenotare inviare un e-mail specificando Nome, cognome Data e Numero di partecipanti a prenotazioni@viverenapoli.com

Info telefoniche: 366 781 40 22

Informazioni aggiuntive

In dotazione agli ospiti: canoa, pagaie, giubbotto salvagente e borsa impermeabile per gli oggetti personali.

Abbigliamento: è consigliabile indossare il costume, o portare un eventuale ricambio, la struttura è dotata di spogliatoi.

Parcheggio in strada: Piazza Salvatore di Giacomo oppure lungo la discesa di Giuseppone a mare previa disponibilità di posti.

Rispetto di tutte le norme di sicurezza e il distanziamento tra i partecipanti

In caso di alta marea o condizioni climatiche avverse il percorso potrebbe subire variazioni o cancellazione.