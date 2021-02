Gli Amori di Napoli: tour dal Maschio Angioino al Castel Dell'Ovo

Napoli città dell'Amore!

Tra i luoghi simbolo della nostra città si conservano tante storie d'amore che Lucia Nillo Guida, Turistica della Regione Campania, racconterà durante la visita guidata dedicata alla festa degli innamorati.

Si comincerà dal Maschio Angioino, residenza medievale e rinascimentale della corte napoletana, con gli amori e le passioni dei suoi re e delle sue regine.

Si procederà verso il cuore del centro monumentale per scoprire la storia d'amore che ha fondato il quotidiano Il Mattino.

A Piazza Plebiscito si entrerà nel vivo dell'intricata rete di relazioni e tradimenti dei Borbone, per poi proseguire lungo l'elegante via Santa Lucia dove si parlerà di un affaire che costò la vita all'ammiraglio Caracciolo, che dà il nome al lungomare.

Infine, il tour si conclude ai piedi del Castel dell'Ovo per l'immancabile leggenda di Ulisse e Partenope.

Appuntamento:

domenica 14 febbraio

ore 10.30

davanti al Maschio Angioino

Gruppo piccolo nel rispetto delle norme anti-Covid

Posti limitati

Mascherina obbligatoria

igienizzante

distanziamento

Visita guidata con Guida Abilitata della Regione Campania

Contributo di 10€ a persona (bimbi gratis fino a 10 anni)

PRENOTAZIONI al numero +3483488440