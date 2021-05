I gladiatori tra mito e umanità

Dopo il grande successo riscosso a Basilea,la mostra " Gladiatori" è approdata nella nostra città ospitata nella bellissima cornice del Museo Archeologico (MANN).



Armature,dipinti,scheletri e mosaici sono tra i 160 reperti che guidano il visitatore ad entrare in un mondo,quello dei supereroi dell'antichità, pieno di fascino senza fine che ha travalicato i secoli ma che indaga un aspetto poco conosciuto, quello del quotidiano,fatto di una dieta povera di proteine animali,o quello degli affetti personali.



Supporti audiovisivi provano a dare un corpo e un volto a questi valorosi uomini,resi schiavi dai romani e costretti a combattere cruenti e brutali duelli.



Gli aspetti inediti non finiscono quì:lo sapevate che la gladiatura non era appannaggio esclusivo degli uomini?Le fonti ci dicono che anche le donne impugnavano le armi per combattere nelle arene.



Tutto questo e molto di più raccontato da Roberta Motta ,guida turistica abilitata dalla Regione Campania.



Info e prenotazioni: cell. 3384684303 o scrivendo a robiguide4@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...