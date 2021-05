Gladiatori in mostra: tour alla scoperta dei supereroi dell'antichità

Tessere Napoletani propone il tour "Gladiatori in mostra: i supereroi dell'antichità"



Il Museo Archeologico di Napoli ospita quest'anno una mostra davvero imperdibile, destinata ad un pubblico di adulti e bambini: I Gladiatori, infatti, affascinano da sempre ogni generazione in quanto eroi senza tempo, sprezzanti del pericolo, abituati a combattere contro tutto e tutti con orgoglio e dignità. Ma come si diventa gladiatori? Chi si nasconde dietro l'elmo e le armature leggere? Come vivono la loro quotidianità? Per conoscere a fondo la loro storia, partecipa al nostro tour: sarà un viaggio nel tempo, da Spartaco a Russell Crowe, dall'anfiteatro Campano allo Stadio Maradona, alla scoperta di rituali e consuetudini di ieri e di oggi.. perché i supereroi non smetteranno mai di esistere!



La durata del tour è di circa 1,5 ore



Appuntamento: Sabato 22 maggio 2021 ore 16:45 presso il Museo Archeologico Nazionale, Piazza Museo Napoli.



Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3387870753 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).



IMPORTANTE: Per l'acquisto del biglietto di ingresso al museo, che è a carico dei singoli partecipanti e non è incluso nel servizio guida, ATTENDERE LA CONFERMA DEL TOUR DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI. Il biglietto può essere acquistato solo ONLINE sul sito del Museo Archeologico, PER FASCE ORARIE ( andrà bene 16:50 oppure 17:00, se non c'è più spazio disponibile nella fascia oraria precedente) ed il costo è di 10 euro a persona per gli adulti dai 25 anni in su, 2 euro per la fascia d'età 18-24 (presentare carta d'identità all'ingresso del museo), gratis sotto i 18 anni (presentare carta d'identità all'ingresso). Acquistando 2 biglietti adulti insieme, si ha diritto ad uno sconto di 2 euro a biglietto (€ 16 invece di 20). Possibilità di acquisto biglietto Openmann, una card che dà diritto di accesso al museo per 365 giorni al costo di € 15 a persona.



Contributo di partecipazione per visita guidata: 7 euro a persona.



Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti e nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid. Sono previsti piccoli gruppi e l'uso di radioline sanificate ed auricolari monouso inclusi nel costo del tour al superamento del numero minimo stabilito.



Obbligatorio indossare la mascherina.





