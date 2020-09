Il Giardino Segreto di Napoli e le antiche mura aragonesi: un viaggio nel passato

Un viaggio nel passato attraverso, una suggestiva visita guidata tra le antiche mura e torri aragonesi del XV secolo che delimitavano, il confine della città partenopea e che culminerà al Giardino Segreto di Napoli.

Il percorso inizierà dalla maestosa Porta Capuana situata tra Torre Onore e Torre Virtù simbolo dei fasti aragonesi varcata, il 26 febbraio del 1443 da Alfonso D’Aragona. Ci soffermeremo, sulla storia dell’antica murazione aragonese e percorrendo, l’odierna via Cesare Rosaroll giungeremo davanti a Torre San Michele facente parte, del trecentesco complesso monumentale di San Giovanni a Carbonara. Illustreremo dove era situata la porta San Michele e l’antico ponte Nuovo che collegava, la città con l’antico mercato ortofrutticolo oggi ancora presente e conosciuto, come borgo Sant’Antonio Abate. Ci soffermeremo, sulla spiegazione di misteriosi simboli in un certo qual modo di riferimento a dottrine esoteriche, scolpiti sulle pareti della torre non a caso intitolata all’Arcangelo San Michele in quanto, l’intera zona vide in epoca mediovale, la presenza degli antichi cavalieri templari il cui Arcangelo per eccellenza era per l’appunto San Michele. Proseguiremo poi alla volta, di via Foria, con spiegazione dell’antico canale di risulta fuori le mura fino a giungere, all’incantevole settecentesco “Giardino Segreto di Napoli” situato all’interno di Palazzo Miccione ubicato di fronte l’Orto Botanico. Ma sarà proprio il GIARDINO SEGRETO DI NAPOLI il clou dell’evento. Un’oasi di verde di 700mq tra piante, cespugli, alberi secolari al di fuori del caos cittadino, dove il tempo è sinonimo di natura incontaminata e tranquillità. Spiegheremo la storia del secolare giardino e delle piante, frutteti e vigneti che adornano questa stupenda area nascosta nonché, un percorso attraverso antiche maioliche del XVIII e XIX secolo ed altri oggetti antichi situati in un’area apposita denominata angolo dei ricordi. L’evento si concluderà, con un particolare aperitivo tipico autunnale a base di stuzzicherie del periodo accompagnate da frutta di stagione, buon vino e succo di melograno.



Contributo organizzativo a persona € 10

dagli 8 ai 18 anni € 5

under 8 gratis



Appuntamento in piazza San Francesco davanti ingresso Porta Capuna



Quando: domenica 27 settembre 2020

Inizio: ore: 11:00

Termine: ore 13:30



Prenotazione obbligatoria a numero chiuso entro e non oltre il 25/09/2020 contattando esclusivamente il recapito indicato

cell/whatsapp: 3317100447

comunicando il proprio nominativo, numero di partecipanti, età dei bambini/ragazzi. Il Giardino Segreto dispone inoltre di un’area giochi per bambini.

N.B. contattare solo ed esclusivamente se interessati all’evento. Il semplice parteciperò non costituisce prenotazione.



L’evento si svolgerà, con la presenza di almeno 15 partecipanti paganti e con condizioni meteo accettabili.



Il Giardino Segreto rispetta in pieno la normativa anticovid. Si raccomanda ai signori partecipanti di venire muniti di mascherina protettiva nel rispetto della normativa e ad inizio tour verrà rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner a tutti i partecipanti.