Il Giardino Segreto e le antiche mura aragonesi

Un viaggio nel passato attraverso, tra le antiche mura e torri aragonesi del XV al Giardino Segreto.

Il percorso guidato inizierà, dalla maestosa Torre San Giovanni facente parte, della antica cinta muraria di epoca aragonese. Con l’ausilio di tablet e un atlante storico faremo visionare, l’evoluzione urbanistica di via Foria da epoca greco-romana ai tempi attuali. Proseguiremo poi alla volta, del settecentesco GIARDINO SEGRETO situato all’interno di Palazzo Miccione costruito, nel XVIII sec. Un’oasi verde di 750mq tra piante, cespugli, alberi secolari al di fuori del caos cittadino, dove il tempo è sinonimo di natura incontaminata e tranquillità. Uno dei pochissimi “hortus conclusus” restanti della Napoli settecentesca nonché sede di uno dei tanti cenacoli illuministici settecenteschi frequentato, da illustri personaggi quali: Domenico Cirillo, Gaetano Filangieri, Luigi D’Aquino di Caramanico, Gaetano Argentio nonché, Johann Wolfagang von Goethe durante il suo soggiorno partenopeo. Spiegheremo la storia del secolare giardino e delle piante, frutteti e vigneti che adornano questa stupenda area nascosta nonché, un percorso attraverso antiche maioliche del XVIII e XIX secolo ed altri oggetti antichi situati in un’area apposita denominata angolo dei ricordi. L’evento si concluderà, con un particolare aperitivo accompagnato da stuzzicherie varie all’interno del Giardino.



Appuntamento

Giovedì 8 dicembre ore 10:30 in via Foria davanti Caserma Garibaldi.



Prenotazioni entro e non oltre il 4/12/2022

contattando il numero di cell/whatsapp 3512223082 specificando il proprio nominativo e numero di partecipanti

L’evento si svolgerà con la presenza minima di 25 partecipanti e con condizioni meteo accettabili.

Contributo organizzativo a persona € 12