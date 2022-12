Il giardino incantato di Portici: Flora e la pianta magica

Una passeggiata per grandi e piccini tra i verdi e profumati viali del magnifico Bosco Superiore della Reggia di Portici. L’Orto Botanico, di 7.400 mq nato nel 1872 grazie a Nicola Antonio Pedicino.

Scopriremo insieme quante storie si nascondono tra secolari alberi, muri di cinta, busti marmorei e fontane, dove un tempo passeggiavano Re e Regine.

Il cinguettio degli uccelli e il profumo dei fiori ci condurranno tra i tanti gioielli qui custoditi come la serra Pedicino ottocentesca, fino a giungere al suggestivo Giardino segreto, al centro del quale campeggia un esemplare ultracentenario di canforo.

Concluso il suggestivo percorso, i nostri provetti giardinieri realizzeranno insieme a mamma e papà un ricordo della giornata. Un esperimento, per sensibilizzare i bambini al tema della natura e renderli futuri cittadini attenti alla salvaguardia del pianeta. Pianteranno dei semi, per scoprire la magia della nascita di una pianta da un piccolo seme che porteranno a casa e di cui dovranno prendersi cura. Piccoli orticoltori e "assistenti" siete pronti? Noi assolutamente sì!



programma: ore 10:30 incontro ai cancelli della Reggia di Portici (via Università 100 Portici) - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il percorso prevede : • Esedra • Giardino storico •serra Pedicino • Bosco superiore • giardino segreto

Durata percorso 2 ore circa - Parcheggio interno gratuito

* si consiglia abbigliamento e scarpe comode



ONTRIBUTO evento: 16,50 € adulti - bimbi under 4 anni gratuiti PROMO : Adulto + bambino 24€

COMPRENDE: Visita guidata - ingresso Orto botanico Reggia di Portici - gadget - mercatini di Natale



INFO E PRENOTAZIONI Tel. o whatsApp 3663191005 ? email: partenopexperience@gmail.com