In zattera di notte alla Galleria Borbonica

Sabato 17 Ottobre alle ore 20.00 e alle ore 22.00 ritorna l'esclusiva visita guidata notturna in zattera alla Galleria Borbonica (ingresso Via Domenico Morelli, 61).

Ci si imbarcherà su una zattera che navigherà sulla falda acquifera sotterranea di Napoli, nella galleria abbandonata della, mai completata, linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida). Faranno da cornice al tour, enormi frammenti di statue, le auto e le moto d'epoca ritrovate sotto i detriti.

Durante il percorso ai partecipanti sarà servito un aperitivo con un waffel su stecco e spritz a cura di Ricky Graff Street Food.

I tour si svolgono nel rispetto delle regole e le norme di sicurezza in merito all'emergenza Covid.

Dettagli dell'evento:

Quando: sabato 17 ottobre 2020

Dove: Via Morelli, n°61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli)

Due turni:

1° turno ore 20.00 | 2° turno ore 22.00

Disponibilità max per turno: 40 Posti

Durata: 2 ore

Costo: 20 euro

Informazioni e Prenotazioni (obbligatoria)

334.11.19.819 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

081.18 09 82 60

(dal LUN al VEN dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00)

Email: prenotazioni@viverenapoli.com

WhatsApp: 334.11.19.819

L'appuntamento è presso la biglietteria, 15 minuti prima dell'orario del turno prescelto. Saranno ammessi alla visita i bambini superiori a 10 anni d’età.

Per questo evento la prenotazione è obbligatoria a causa dei pochi posti disponibili per ogni turno e va effettuata via telefono.

N.B: A causa della conformazione del luogo, è sconsigliata la partecipazione a chi ha problemi motori e a chi soffre di claustrofobia.