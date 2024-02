Accademia dei segreti: nuovo itinerario esoterico, dalla Basilica Pontificia di San Francesco di Paola al Maschio Angioino

L'Associazione Culturale De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio e divulgazione delle scienze Esoteriche, organizza un Percorso Esoterico dalla Basilica Pontificia di San Francesco di Paola al Maschio Angioino.

Napoli è da sempre stata una città dai mille volti, e tra questi di certo non mancano anche quelli più oscuri e segreti. Un cammino magico alla scoperta di luoghi esoterici e palazzi incantati che non troverete nelle normali guide turistiche. L’itinerario segna la topografia esoterica di Napoli in un arco di tempo che va dall'antichità ai nostri giorni. Simbolismi magici, alchemici, astrologici e cabalistici svelano il volto segreto della città. Inizieremo il nostro percorso da piazza del Plebiscito dove dedicheremo le nostre prime attenzioni alla basilica pontificia di San Francesco di Paola nella quale la porta alchemica, le presenze angeliche e la numerologia nella sua forma più perfetta, la divina proporzione, prendono corpo in un gioco di rimandi simbolici dai quali è difficile evadere. Ogni cosa, all'interno del sacrario borbonico getta luce su significati nascosti ma ben delineati perché potessero essere identificati senza possibilità di dubbio dagli iniziati a percorsi misterici di diretta discendenza egizia.

Continueremo nella, PIAZZA DEL PLEBISCITO, una delle piazze più belle e famose d’Italia, distinta dal suo "Genius Loci", un'anima che allude alle diverse dimensioni spazio-temporali del luogo iniziando dal segreto delle “Statue Equestri” legate alla maledizione della Regina Margherita, per giungere poi all’inquietante presenza di palazzo Reale. Ci sposteremo poi alla Galleria Umberto I per scoprire quanto la massoneria abbia inciso nella costruzione e nella fruizione di uno tra i monumenti più esoterici del mezzogiorno. Ultima tappa del nostro tour sarà il Maschio Angioino, un luogo che ha visto protagonisti illustri la cui storia ha scosso le mura stesse del maniero. Saranno oggetti di un' osservazione diversa e più consapevole la Cappella Palatina che ha visto il sudore di Giotto e della sua scuola ma anche l'antica necropoli, con i suoi scheletri ed i suoi misteri. Scorreremo le dita sul grande libro della storia spalancato ancora oggi davanti ai nostri occhi tracciandone un percorso diverso nel quale l'esoterismo, attraverso i secoli, appone incessantemente la sua firma.

SABATO 17 FEBBRAIO alle ore 10:15

Il tour dura 2 ore

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza del Plebiscito Davanti la Basilica Pontificia di San Francesco di Paola.

- Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro di Napoli con visita alla Basilica Pontificia di San Francesco di Paola e Castel Nuovo.

Contributo a persona:

- €15

- Ridotto €11 (7-13anni)

- Ridotto studenti universitari €13

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia.

• Biglietto ingresso al Maschio Angioino

• Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida con auricolari monouso.

- Il tour verrà effettuato solo al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.

