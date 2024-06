L'Enogastronomia a Napoli dal '700 alla prima metà del '900

Con l'Associazione locus iste Luoghi e Memoria Aps presso Domus 19 in Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza sarà possibile visitare la speciale sezione sull'Enogastronomia a Napoli inaugurata dal collezionista Gaetano Bonelli lo scorso 24 aprile.

Un estratto scelto dall'immensa sua raccolta di testimonianze sulla nostra città costituito da documenti inediti inerenti la presenza a Napoli fin dal ‘700 di storici caffè e ristoranti, impreziosito da locandine, pubblicità e filmati d’epoca, ricettari, menu e oggetti a riguardo provenienti dall'originario Museo di Napoli, ospitato dal 2017 presso la Fondazione Casa dello Scugnizzo di Piazzetta S.Gennaro a Materdei.



"E se non avete mai visto una caffettiera in rame da 100 tazze, non dovete far altro che venire con noi. E se volete scoprire come e dove è nato l’autentico street food con le sue voci, seguiteci. Facciamoci portavoce di questa Napoli che è la Napoli delle apparentemente piccole ma non trascurabili cose di questa città. È la nostra Storia, sono le nostre origini, le nostre tradizioni".

Per prenotare: inviare un messaggio Whatsapp alla Segreteria locus iste +39/3472374210 oppure inviare una mail a locusisteinfo@gmail.com, indicando sempre il NUMERO DEI PARTECIPANTI e UN RECAPITO TELEFONICO