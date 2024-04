Gli Antichi Egizi a Napoli: museo archeologico e regio Nilensis

Approfittiamo dell'ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale, grazie all'iniziativa #domenicaalmuseo, per scoprire la cultura egizia.

Visiteremo, all'interno del museo, la sezione egizia e quella del tempio di Iside, nonché la sezione della vita quotidiana dell'antichità. A Napoli, in epoca romana, la cultura egizia era molto diffusa, parleremo anche della Regio Nilensis, che si trova in pieno centro antico. Furono gli Alessandrini ad erigere, lì, quello che oggi è noto come "Il corpo di Napoli" e che ha assunto un significato profondo nella cultura partenopea.



Si avvisa che, nel caso in cui le sezioni sopra menzionate non fossero aperte per motivi di sicurezza, si visiteranno gli affreschi e gli oggetti relativi alla cultura egizia, nelle altre sezioni.



L'itinerario si svolgerà domenica 5 maggio alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 maggio alle ore 23.

La visita si svolgerà con un numero minimo di partecipanti. La conferma definitiva verrà fornita ai partecipanti al più tardi sabato 4 maggio, in mattinata.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 tramite sms o messaggio WhatsApp, oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona



Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania

Durata dell'evento: 2 ore e 30



Appuntamento domenica 5 maggio alle ore 10 all'esterno del museo archeologico (lato sinistro).