Gli Egizi a Napoli: tour al Museo Archeologico e zona del Nilo

Approfittiamo dell'ingresso serale al MANN al prezzo di 2 euro, per l'iniziativa #GiovedìAlMuseo, per scoprire la cultura egizia a Napoli: la sezione egizia, il tempio di Iside e il culto di Isis lactans.

Ci incontreremo a Piazzetta Nilo, accanto alla statua dedicata alla divinità. Furono gli Alessandrini, che abitavano la cosiddetta Regio Nilensis, ad erigere la statua, nota anche come "Il corpo di Napoli". Procederemo poi verso il Museo Archeologico, dove visiteremo le sezioni relative alla cultura egizia.



INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà giovedì 8 ottobre alle ore 19:00, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 7 ottobre alle ore 13.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona per il tour + 2 euro di biglietto di ingresso al Museo.

I possessori della tessera di abbonamento #OpenMann, acquistabile online e valida per tutto l'anno ( dettagli al link https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp... ) non pagano l'ingresso al museo.

Si precisa che questo tour non è fatto su misura per i bambini. Il tour per bambini, con modalità differenti, si svolgerà in altre date.

Appuntamento sabato 8 ottobre alle ore 19:00 a Piazzetta Nilo accanto alla statua.

Si raccomanda puntualità.

Si avvisano i partecipanti che le sezioni aperte all'interno del museo vengono stabilite dall'amministrazione del museo. Nel caso in cui le sezioni qui elencate non fossero aperte, la visita si svolgerà all'interno del museo e si concentrerà sugli altri pezzi relativi alla cultura egizia.

Si prega di non portare zaini. Durante il tour è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. POSTI LIMITATI per le norme anticontagio.

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Durata dell'evento: 2 ore circa