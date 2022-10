Donne e opera buffa: dal palazzo Reale ai Quartieri Spagnoli

Approfittiamo dell'ingresso gratuito nei musei, per l'iniziativa #domenicaalmuseo, per visitare il Palazzo Reale di Napoli. Percorreremo un itinerario dedicato alle donne di Napoli e all'opera buffa.

L'itinerario proposto vuole far scoprire ai turisti e ai napoletani la storia e gli aneddoti dell'opera buffa, nata nel '700 come semplice intermezzo musicale, e i luoghi e i personaggi dei Quartieri Spagnoli. Si parte da Palazzo Reale di Napoli per visitare, in particolare, il Teatrino di Corte e si prosegue verso i Quartieri Spagnoli, raccontando delle donne di Napoli e dell'opera buffa, visto che dal 2 al 6 novembre ci sarà la seconda edizione del Festival dell'Opera Buffa Napoletana.

Tra le donne che hanno fatto la storia della città partenopea, furono regine; altre, invece, pur non indossando la corona e non avendo il sangue blu, sono diventate famose come donne del popolo.

Parleremo di Maria Carolina d'Austria, di Maria Cristina di Savoia, della sirena Partenope... Ci addentreremo, poi, nei quartieri spagnoli, alla scoperta dei murales e dei teatri. Conosceremo Eleonora Pimentel Fonseca, Sofia Loren, la "Iside" di Bosoletti, la capera, la ciaciona di Trallallà... e infine parleremo del Teatro Nuovo e della Sala Assoli, che ospitano gli spettacoli del festival e in cui un tempo hanno debuttato le operine di Cimarosa e Paisiello.



Chi seguirà il tour e vorrà poi assistere agli spettacoli del festival potrà acquistare il biglietto dello spettacolo al festival Special Allegro al prezzo scontato di 5 euro a persona!



Appuntamento: Domenica 6 novembre alle ore 15, all'ingresso del Palazzo Reale di Napoli.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. La conferma definitiva dello svolgimento del tour verrà data ai prenotati sabato 5 novembre, in mattinata, tramite messaggio whatsapp.

Durata della visita guidata: due ore e mezza.



