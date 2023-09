Prendimi per mano e andiamo al DOMA: speciale tour guidato per la giornata della Famiglie al Museo

DOMA San Domenico Maggiore propone per la giornata della Famiglie al Museo un tour guidato intitolato Prendimi per mano e andiamo al DOMA.

Le operatrici del DOMA accompagneranno grandi e piccini alla scoperta delle suggestive Arche Aragonesi, ovvero le sepolture dei sovrani d’Aragona e non solo, custodite nella Sagrestia della basilica di San Domenico Maggiore. Il percorso continuerà nella Sala del Tesoro, dove è esposta la preziosa collezione di abiti del secolo XVI, indumenti che un tempo avvolgevano le mummie dei sovrani e dei nobili di corte. Mano nella mano, i partecipanti continueranno il loro viaggio scoprendo il Convento dei Frati Predicatori e addentrandosi nella Cella in cui visse San Tommaso d’Aquino. Mi raccomando a non distrarsi durante il racconto e a prestare attenzione ai dettagli: alla fine della visita guidata, i bambini, con l’aiuto degli adulti, risponderanno alle domande del DOMAquiz e la squadra vincente si aggiudicherà i nostri fantastici gadget.

TURNI DI VISITE GUIDATE: I turno 10:30 / II turno 12:00 / III turno 15:00 / IV turno 16:30

SCONTO FAMIGLIA: 1 Adulto + 1 bambino/ragazzo (0-18 anni) 7€; 2 Adulti + 2 bambini/ragazzi (0-18 anni) 14€; 1 Adulto + 2 bambini/ragazzi (0-18 anni) 10€; 1 Adulto + 3 bambini/ragazzi (0-18 anni) 12€; 1 Adulto + 4 bambini/ragazzi (0-18 anni) 14€; 2 Adulti + 1 bambino/ragazzo (0-18 anni) 14€. Lo sconto è riservato ai nuclei familiari che prendono parte al tour guidato e non ai gruppi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: domanapoli@gmail.com