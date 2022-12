Dimore Arcane, edizione speciale: viaggio nei misteri della Sanità con visita al Presepe Favoloso

In questo nuovo e suggestivo tour, la De Rebus Neapolis propone un itinerario speciale con la visita al presepe “FAVOLOSO” dei fratelli Scutto, l’opera monumentale allestita nella sacrestia seicentesca della “Basilica di Santa Maria alla Sanità” un tesoro nel ventre di Napoli. I napoletani la chiamano ‘o Munacone, soprannome con cui è ricordato San Vincenzo Ferrer e qui si trovano anche le catacombe di San Gaudioso; ammireremo le opere d’arte contenute in essa svelandovi le loro rappresentazioni, vi mostreremo la cripta contenente la più antica immagine mariana conosciuta a Napoli insieme ad un altare spettacolare ed unico nel suo disegno. Continueremo verso il cuore pulsante della Sanità un viaggio alla scoperta dei palazzi nobiliari del Rione Sanità. Palazzo Sanfelice e Palazzo dello Spagnuolo, capolavori del genio dell'architettura, Ferdinando Sanfelice, saranno oggetto dei nostri racconti e delle vostre emozioni ma non solo. Resteremo letteralmente stregati dal dedalo di viuzze che compongono quello che è il quartiere Stella e scopriremo palazzi meno noti ma profondamente enigmatici. Visiteremo dunque la storia non ancora conclusa di palazzo Degli Spiriti, con la sua scala dai poteri ipnotici e il belvedere delle meraviglie. Continueremo poi inoltrandoci in via Antesecula famosa per il legame con il Principe della risata “Totò” fino ad arrivare davanti l’abitazione storica dell’attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, Antonio De Curtis .Dopo questa entusiasmante esperienza concluderemo deliziandoci con una nota dolce: il fiocco di neve di Poppella ed un buon caffè, come vuole la tradizione napoletana, con le tre C. Un tour che trascina fin nel ventre più profondo di Napoli restituendoci le eco di un passato che riaffiora ad ogni nostro passo e si mostra nella sua meravigliosa essenza, ancora intatto ed in parte oscuro, ai nostri occhi.

Unica Data Domenica 18 Dicembre alle ore 10:15

- Durata del tour: 2:30 ore

• Visita al presepe “FAVOLOSO” dei fratelli Scutto

• Visita al Giardino del Belvedere

• Visita all'esterno Casa natale di Totó

• Sosta degustazione: Il fiocco di neve di Poppella ed un buon caffè, come vuole la tradizione napoletana, con le "tre C"

- Luogo d’appuntamento: NAPOLI - davanti Porta San Gennaro - via Foria

COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 10 (7-13anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 11 (dimostrare iscrizione)

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/7_Dimore-arcane

Il ticket comprende:

Visita guidata con 2 guide esperte di esoterismo e storia + visita belvedere + radioguide + Sosta Degustazione “fiocco di Neve” + caffè

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

Scopri di più:

