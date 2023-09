Arriva a Napoli lo speciale tour di Deliveroo alla scoperta dello scenario gastronomico della città

Secondo una ricerca SWG solo 1 italiano su 5 dichiara di essere molto esperto dell’offerta food della propria città o quartiere. Ma per quasi il 40% è forte la voglia di esplorare. Così Deliveroo - piattaforma leader dell’online food delivery - lancia un tour in giro per l’Italia per far scoprire lo scenario gastronomico delle principali città della Penisola

Dal 13 al 17 settembre uno speciale food truck sarà in tour da Nord a Sud . Tappa anche a Napoli, domenica 17 settembre, dalle 17 alle 21 in Piazza Dante, alla scoperta dello scenario gastronomico della città partenopea