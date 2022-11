In tour dal Rione Sanità ai quartieri spagnoli, tra vichi e vicarielli.

Partiremo da Porta San Gennaro, in piazza Cavour, per raggiungere quella che una volta era la necropoli della città, al di fuori delle mura. Scopriremo i vicoletti del Rione Sanità, i suoi palazzi settecenteschi, come il Palazzo dello Spagnuolo, la Chiesa di Santa Maria alla Sanità e il culto di San Vincenzo Ferrer. Ne approfitteremo anche per ammirare i murales e per parlare del progetto di rivalutazione del quartiere. Da lì raggiungeremo a piedi i quartieri spagnoli, il reticolo di vicoli alle spalle della famosa via Toledo. Costruiti negli anni '30 del sedicesimo secolo, per volontà del viceré Pedro da Toledo, per poter stanziare le truppe spagnole, i quartieri hanno subito fino a qualche anno fa la pessima fama di zona pericolosa all'interno della metropoli partenopea. Grazie a numerosi interventi, la maggior parte dei quali "partiti dal basso", i quartieri spagnoli sono oggi uno dei punti focali del turismo della città.

Vedremo il largo degli artisti, con il famoso murales di Maradona e la Iside di Francisco Bosoletti, il vico Totò, i murales di Cyop&kaf, parleremo della sedia delle edicole sacre e della "sedia della fertilità.

POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà venerdì 9 dicembre e sabato 10 dicembre alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 7 dicembre alle ore 23 per il tour del 9 e giovedì 8 dicembre alle ore 23 per il tour del 10.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva dello svolgimento del tour verrà data ai partecipanti il giorno precedente il tour, in mattinata.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotare, inviare un SMS o un whatsapp al numero 3492949722 oppure una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 20 euro a persona

ragazzi da 8 a 15 anni: 10 euro

Appuntamento in piazza Cavour, al di sotto della Porta San Gennaro, domenica 30 ottobre alle ore 10.

I posti sono limitati.

Tour guidato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.