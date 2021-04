Da San Martino ai Quartieri Spagnoli - Pedamentina e Street Art

Hai visto i murales dei film di Totò? E quello del Professor Bellavista?

Se anche tu sei un appassionato del cinema napoletano, non perderti l'occasione di scoprire i vicoletti dei Quartieri Spagnoli che omaggiano i più grandi comici e attori napoletani.

Appuntamento alle ore 10:30 al meraviglioso belvedere di San Martino, per poi scendere lungo la Pedamentina con il suo panorama mozzafiato e raggiungere il Corso Vittorio Emanuele, da cui in un attimo arriveremo ai Quartieri Spagnoli, dove scopriremo come la Street Art sta valorizzando la cultura napoletana, da Totò a Luciano De Crescenzo, dalla Pudicizia di Bosoletti a Maradona e tanto tanto altro.

Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.

Contributo: 10€ adulti / gratis bambini fino a 12 anni

Prenotazione obbligatoria

393483488440

MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

Auricolari e radioguida per garantire il distanziamento

Si consiglia scarpe comode