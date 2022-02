Tour Napoli da valorizzare: dai Quartieri Spagnoli a Casa Tolentino

Scopriamo insieme le inaspettate risorse culturali dei Quartieri Spagnoli: le chiese come quella di S. Maria Francesca delle Cinque Piaghe con la famosa "sedia della fertilità", i palazzi nobiliari come quello dove visse Giacomo Leopardi, i teatri, l'artigianato, le tradizioni, le specialità gastronomiche, ecc....oltre alle tantissime opere di street-art tra cui il celeberrimo murales di Maradona, il capitano di tutta la "squadra" dell'arte.

E soprattutto scopriamo la storia dei ragazzi della cooperativa Vicoli in Corso, che dopo anni di lavoro nel progetto di recupero del Monastero di San Nicola da Tolentino, finanziato dalla fondazione Con Il Sud per promuovere l’integrazione e l’occupazione dei cittadini e la valorizzazione della zona dei Quartieri Spagnoli, tra pochi giorni saranno costretti alla chiusura a causa della vendita dell'ex monastero degli agostiniani: un angolo di paradiso con la bellissima chiesa del Seicento e 5000mq di giardini affacciati sul golfo che potremo visitare per l'ultima volta.

Un'occasione da non perdere!

Appuntamento:

sabato 19 febbraio 2022

ore 10:00

Piazza E. Berlinguer (Stazione Toledo)

Visita guidata a cura della dott.ssa Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania



Costo: 15€ adulti, 8€ da 7 a 12 anni, gratis fino a 6 anni



PRENOTAZIONI al numero +3483488440



Misure anti covid-19:

Gruppo piccolo, posti limitati!

Mascherina obbligatoria

igienizzante

distanziamento

Radio

Green Pass