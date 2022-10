Frisco all'Aneme d'o Priatorio: il culto dei morti a Napoli

"Frisco all'aneme d' 'o Priatorio!". Quante volte abbiamo sentito questo modo di dire?

Napoli ha un rapporto speciale con la morte, un legame profondo che oscilla tra sacro e profano.

Halloween (All hallows' eve: la viglia di Tutti i Santi) a Napoli non ha bisogno di mostri, zombi(e) e vampiri, perché il culto dei morti e soprattutto l'esorcizzazione della morte sono già radicati da secoli nella nostra cultura locale. Basti pensare alla macabra devozione popolare per le "capuzzelle" che troviamo al Cimitero delle Fontanelle e nelle terresante di altre chiese.

Il tour ci porterà a riflettere su quanto di macabro ci sia già nel culto dei morti della religione cattolica e quanto le nostre tradizioni locali lo abbiano interpretato in chiave profondamente pagana, talvolta persino ironica.



Appuntamento davanti alla Chiesa della Pietrasanta a via Tribunali, per poi iniziare con la visita al @Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, dove scenderemo nel cimitero ipogeo per scoprire il culto dei teschi, in particolare quello famoso della sposa Lucia.

Dopodiché proseguiremo tra reliquie sacre, mummie, tradizioni popolari e straordinari monumenti funebri viaggiando nel tempo e nell'arte napoletana.



DOVE E QUANDO

Domenica 30 ottobre 2022

ore 10:00

Davanti alla chiesa della Pietrasanta a via Tribunali (Piazzetta Pietrasanta)

Visita guidata a cura della dott.ssa Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.

Contributo: 18€ (ingressi inclusi)



Non adatto a bambini piccoli.

Prenotazione obbligatoria su whatsapp: +393483488440