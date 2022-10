La compassione a Napoli tra sacro e profano: le chiese di San Lorenzo e Santa Luciella

Partecipiamo all’iniziativa “Arte, cultura e solidarietà”, organizzata dalla Fondazione ANT in Campania, con una visita guidata alla scoperta della Basilica di San Lorenzo Maggiore e della chiesa di Santa Luciella, famosa per il suo teschio con le orecchie.

La basilica di San Lorenzo Maggiore è una delle poche, a Napoli, dove si può ammirare lo stile gotico francese, testimonianza della dominazione angioina a Napoli. Il tufo giallo napoletano, gli archi ogivali, il deambulatorium sono lo specchio della vita semplice condotta dai francescani, presenti in questo luogo già dal 1234.

Percorreremo, poi, la strada dei presepi, via San Gregorio Armeno, un piccolo microcosmo dell'artigianato napoletano, tra pastori, tamburelli, spaghettometri e corni portafortuna. Ma San Gregorio Armeno è anche il luogo dove si verifica il miracolo di Santa Patrizia, che scioglie il sangue ogni martedì.

Svoltando su Vico Santa Luciella, visiteremo la chiesa omonima, famosa, soprattutto, per il suo "teschio con le orecchie". Parleremo del culto delle capuzzelle e delle povere anime del purgatorio.

Fili conduttori di tutto il percorso saranno la com-passione e la solidarietà, che ancora oggi caratterizzano lo spirito del popolo napoletano.



Appuntamento alle 15e30 in piazza San Gaetano, all'esterno della basilica di San Lorenzo Maggiore.

contributo minimo per la partecipazione al tour: 10 euro a persona.

L'intero ricavato andrà in beneficenza alla Fondazione ANT, per sostenere le équipe sanitarie, che portano cure e assistenza medico-specialistica a casa dei sofferenti di tumore.

I posti sono limitati

Prenotazione obbligatoria.

Per prenotare, contattare il numero 348 3150325, oppure inviare un SMS o un WhatsApp al numero 3492949722, oppure una email all'indirizzo erika83e@gmail.com

specificare nome, cognome e il numero di persone per le quali si vuole prenotare.

L'ingresso alla chiesa di Santa Luciella sarà gentilmente offerto ai partecipanti dall'associazione Respiriamo Arte, che gestisce il sito.

La visita guidata sarà condotta dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica della Regione Campania.