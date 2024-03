Visita guidata "Porci, santi e mercati esistenziali. La Chiesa e il Borgo di Sant'Antonio Abate"

La Chiesa di S.Antonio Abate dopo anni di degrado e abbandono è stata di recente restituita al culto e alla memoria dei napoletani grazie ad un restauro degli interni finanziato dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e allo stanziamento di fondi europei per il ripristino dei suoi spazi esterni. Una riapertura della chiesa fortemente voluta anche dal parroco don Mario D’Orlando che dopo quattro anni è potuto tornare ad officiare Messa in questo sacro luogo.



La visita che l'Associazione culturale locus iste Luoghi e Memoria Aps propone vi condurrà proprio tra le sopravvivenze dell’epoca angioina e i rimaneggiamenti delle età successive, tenendo conto del contesto urbano nell’ambito del quale la chiesa ebbe modo di svilupparsi con gli annessi ospedale e convento, e delle mai sopite tradizioni antiche che hanno reso particolarmente caro S.Antonio Abate ai suoi devoti. Terminata la visita alla chiesa attraverseremo il Borgo di S.Antonio Abate, noto come buvero, dal ‘400 sede di un tipico mercato rionale ma anche di bordelli che in antico hanno segnato il solco viario tra Larghetto S.Antonio Abate e Porta Capuana.



Per prenotare: inviare un messaggio Whatsapp alla Segreteria locus iste +39/3472374210 oppure INVIARE UNA MAIL a locusisteinfo@gmail.com, indicando sempre il NUMERO DEI PARTECIPANTI e UN RECAPITO TELEFONICO