La Chiave Alchemica: percorso esoterico nei segreti alchemici con visita al Musa

In occasione delle aperture straordinarie l’Università Luigi Vanvitelli promuove "Alla scoperta dei tesori della Vanvitelli" con visita al MUSA Museo delle Scienze e delle Arti. Alchimia, dall'arabo al-kh?miyya, è un sistema filosofico esoterico che si esprime attraverso il linguaggio di svariate discipline che a Napoli, fin dal 1400 trovò numerosi esponenti di spicco. Partiremo da Piazza San Domenico Maggiore dove, in un viaggio a ritroso, conosceremo la figura di Raimondo Di Sangro, settimo Principe di Sansevero ed avremo modo di approfondire il suo genio che trovò nei propri laboratori segreti la via per l'ottenimento dell'oggetto più ambito: la pietra filosofale.

Ci sposteremo poi all'interno della basilica di San Domenico Maggiore dove il novizio Filippo Bruno visse le prime inquietudini che lo condussero ad una vera e propria conversione dello spirito il quale, nelle teorie dell'infinito ma ancora più nel De Magia, indica l'alchimia come metodo lecito e talora indispensabile per la trasmutazione dell'umano nel divino. Proseguiremmo poi verso il decumano Maggiore dove approfondiremo il significato del matrimonio mistico tra sole e luna e per quale motivo, il luogo nel quale ci troviamo sembra prender parte attivamente a questo fenomeno astrologico assunto ad emblema dell'alchimia medioevale. Ci recheremo infine al decumano superiore dove, dopo aver ascoltato la storia dell'elisir di lunga vita, preparato alchemico di produzione sacra gelosamente custodito all'interno di un luogo inaccessibile, raggiungeremo il museo Musa all'interno del quale avremo la straordinaria occasione di vedere le opere suggestive e raccapriccianti del pietrificato re di cadaveri, il genio di Efisio Marini ma anche i famosi teschi della Vicaria che ci parleranno ancora di un omicidio tra i più agghiaccianti dell' '500. Questo e tanto altro in un luogo in cui, scienza e mistero di fondono lasciando poco spazio all'immaginazione.

IN DUE DATE:

• Sabato 25 novembre alle ore 10:45

• Sabato 2 dicembre alle ore 10:00

Prenotazione a numero chiuso (max 22 partecipanti).

Durata tour: 2h

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza San Domenico Maggiore (Vicino l'obelisco lato via Benedetto Croce)

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro storico di Napoli con visita alla Basilica di San Domenico Maggiore e il MUSA (Museo Universitario delle Scienze e delle Arti).

Contributo al percorso:

-Contributo €13

-Ridotto €8 (7 - 16 anni)

-Ridotto studenti universitari €10

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Comprende:

~ Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia.

~ Ingresso con prenotazione al museo MUSA

~ Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

Scopri di Più:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/18_la-chiave-alchemica